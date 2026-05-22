رغم أنه كان من المتوقع رحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تدريب مانشستر سيتي، إلا أنه عند إعلان النادي الإنجليزي الخبر كان بمثابة صدمة للبعض.

تعاقد مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا في 1 يوليو 2016 خلفا للتشيلي مانويل بليجريني، الذي مرة بفترة صعبة مع الفريق الإنجليزي، وأدار لمانشستر سيتي 592 مباراة انتصر 423 مرة وتعادل 77 مرة وتلقى 92 هزيمة.

ويبدو أن إدارة مانشستر سيتي بعدما خسر النادي سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري لصالح منافسه أرسنال، قررت الاكتفاء بالفترة التاريخية التي حققها جوارديولا مع النادي.

وتوج المدرب الإسباني مع صاحب الـ 55 عاما مع مانشستر سيتي بـ20 بطولة كالتالي: "1 دوري أبطال أوروبا، 6 دوري إنجليزي، 1 سوبر أوروبي، 1 كأس العالم للأندية، 3 كأس الاتحاد الإنجليزي، 5 كأس الرابطة الإنجليزية، 3 كأس السوبر الإنجليزي".

رحيل جوارديولا.. هز أرجاء العالم

وفي السطور التالية نستعرض أبرز عناوين الصحف العالمية بعد إعلان رحيل جوارديولا بشكل رسمي كالتالي:

وكالة فرانس برس.. إنجازات لا مثيل لها

رصدت الوكالة أهم الإنجازات التي تحققت في عهد جوارديولا نفسه لعل أبرزهم هو إنجاز الـ 100 نقطة الذي حققه الفريق السماوي في موسم 2017-18، ليكون أول فريق في تاريخ كرة القدم يصل لهذا العدد من النقاط والوحيد حتى الآن.

ذا صن.. بعد 10 سنوات يرحل جوارديولا

وذكرت الصحيفة أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد يخسر مدرب بحجم بيب جوارديولا وسيكون من الصعب تعويضه لأن ذلك سيأخذ الكثير من الوقت بالأخص في ظل المنافسة الشرسة مع أندية مثل أرسنال وليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ذا أثليتك.. جوارديولا غير مفهوم كرة القدم الإنجليزية

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أنه من الصعب المبالغة في تقدير حجم تأثير جوارديولا، ليس فقط على شكل ومضمون كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن في جميع أنحاء المشهد الاحترافي في إنجلترا.

وأنهت أن هذا الرجل أنهى مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بتغيير مفهوم اللعبة تماما من حيث الضغط والتكتيك المميز وغيره من الأمور التي كانت غائبة عن الدوري قبل قدومه.

تيليجراف.. ماريسكا بديل جوارديولا

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن إنزو ماريسكا وافق على تدريب مانشستر سيتي عقب رحيل جوارديولا، الذي عمل مساعدًا له في مانشستر سيتي في موسم 2022-23.

ولم يتول ماريسكا تدريب أي فريق منذ مغادرة تشيلسي مطلع 2026.