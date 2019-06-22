عودة الملاحة بمطار معيتيقة في طرابلس بعد تعليقها لساعتين

أكد مكتب الإعلام بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بعد تعليقها لساعتين مساء اليوم الجمعة.

وقالت مديرة المكتب "عائشة البصير" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم: "سقطت قذيفتان على العشب بمطار معيتيقة بعيدا عن المدرج في الساعة الخامسة من مساء اليوم دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية، ما أدى إلى تعليق الرحلات لمدة ساعتين (بين السادسة حتى الثامنة مساء) وتحويل بعضها إلى مطار مصراتة شرق طرابلس".

ولم تحدد "البصير" نوعية القذائف التي استهدفت المطار أو مصدرها، مؤكدة في الوقت نفسه استئناف الرحلات في المطار بشكل طبيعي، بعد زيارة تفقدية قام بها وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني "ميلاد معتوق" أثر استهداف المطار.

وكانت مصادر قد أفادت لـموقع "روسيا اليوم" في وقت سابق ، بتوقف الرحلات الجوية في مطار "معيتيقة" ، إثر قصفه بقذائف عشوائية.

وذكرت المصادر أن القذائف العشوائية سقطت في أماكن مفتوحة دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن القصف أدى إلى اشتعال نيران في أرض مفتوحة

ويعتبر "معيتيقة" المطار الوحيد العامل في طرابلس، بعد خروج مطار طرابلس الدولي عن الخدمة وتدميره بشكل كامل في الحرب التي دارت عام 2014.