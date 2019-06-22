شاب كندى يواجه 19 تهمة بعد تعذيبه قططًا بمنزله

يواجه شاب كندى يدعى «كاير إيبريخت» 19 تهمة لتعامله القاسى مع الحيوانات الأليفة التى احتفظ بها لمدة عامين فى منزله. ففى نوفمبر الماضى، عثرت شرطة مدينة كالحالى الكندية على 6 قطط منزلية فى الشارع فى حالة صحية سيئة، وبالفحص اتضح أن القطط تعرضت للتعذيب لمدة 24 شهرا.

ووفقا لموقع «كالحالى صن»، قال جون بالدوين الذى تولى التحقيق فى القضية، إن هناك قطتين اضطر الطبيب المعالج إلى منحهما منوما لشدة الألم الذى عانيا منه لإصابتهما بجروح عميقة.

وأضاف أن القطط الأخرى عندما عثر عليها كانت تعانى من كسر فى الأطراف وكدمات متفرقة وصدمات بالغة الخطورة وأيضا حروق كيميائية.

وأكد «بالدوين» أن الشاب البالغ من العمر 18 عاما تم القبض عليه وتوجيه التهم إليه بعد تفقد كاميرات المراقبة فى الشوارع ومعرفة من الذى تخلص من القطط، وبمراجعة حسابه على موقع الفيديوهات والصور الأشهر «إنستجرام»، اتضح نشره لصورة له منذ عدة أسابيع بصحبة إحدى القطط المصابة.

ومن المقرر أن يقف «كاير» هذا الأسبوع أمام المحكمة، ووفقا لقانون حماية الحيوانات، فإن العقاب يمكن أن يكون دفع 20 ألف دولار كتعويض، لكن إذا قررت المحكمة معاقبته بالقانون الجنائى، فإن العقوبة هى السجن 5 سنوات.