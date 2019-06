سلسة مستمرة من السخرية والانتقادات التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ بسبب الأخطاء الإملائية في تغريداته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأمر الذي يدركه سريعا ويقوم بتعديله على الفور، أخرها أمس، حيث نشر تغريدة يشرح فيها كيف تراجع عن ضرب إيران، ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة.

ووقع الخطأ الإملائي لترامب في العبارة الخاصة بالاستعداد للضرب، فقال «كوكد آند لودد» أي «جاهزون للطعام»، بدلا من أن يقول «لوكد آند لودد» بمعنى «جاهزون للرد».

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

وهذه ليست المرة الأولى التي يخطأ فيها إملائيا، فالجمعة الماضية، أطلق ترامب مجموعة من تغريداته ردا على أحد التقارير الصحفية التي تهاجمه، قال فيها إنه يوميا يقابل حكومات أجنبية، وإنه التقى بملكة إنجلترا وبـ«أمير الحيتان» الأمير تشارلز، وبجمهورية إيرلندا، وبرئيس فرنسا، وبرئيس بولندا.

وقد أخطأ ترامب في كلمة «أمير ويلز»، فكتبها « Prince of the Whales» بمعنى أمير الحيتان بدلا من «Prince of Wales».

سبق وأخطأ في 20 ديمسبر من العام الماضي، عندما تحدث عن قراره بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ونسب له حينها دور روسيا وإيران فكتب «نحن نقوم بعملهم» « there»، بدلا من أن يقول «عملهم، أو دورهم» « their».

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

كما سبق لترامب في أغسطس 2018، حينما بدأ يومه بتغريدة تقويض الهجمات على المستشار الخاص روبرت مولر، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، استخدام «Smocking Gun» بمعنى التدخين، بدلا من«Smoking Gun»، التي تعني المسدس المحترق.