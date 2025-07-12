أيمن عبد العزيز ينتقد وائل القباني: الزمالك بيتنا ولا يصح كشف أسراره

وجّه أيمن عبد العزيز، المدرب السابق لنادي الزمالك، انتقادات حادة لوائل القباني، مدير الكرة الأسبق بالنادي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن كواليس الفريق خلال فترة تولي أيمن الرمادي القيادة الفنية.

وكان القباني قد صرّح بأن الرمادي طلب عقد اجتماع مع لاعبي الزمالك دون حضور الجهاز الفني المعاون، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

ورد أيمن عبد العزيز عبر قناة "MBC مصر"، قائلاً: "لا أرى أن الرمادي أخطأ، لكن الخطأ الحقيقي كان من وائل القباني، هو شخص محترم، ولكن لا يصح أن يتحدث عن تفاصيل ما حدث داخل النادي بعد رحيله، سواء كانت إيجابية أو سلبية".

وأضاف: "الزمالك مكان كبير وله قدسيته، ويجب الحفاظ على أسراره، هذا النادي بمثابة البيت، ولا يصح أن يُفشى كل ما يحدث داخله".

واختتم عبد العزيز حديثه قائلاً: "عندما سُئلت عن الواقعة، قلت إنني حضرت المحاضرة، ولم أذكر السبب الذي تحدث عنه القباني أو الرمادي، احترامًا للمكان ولما يمثله نادي الزمالك من قيمة كبيرة".