المؤبد لمتهمين سرقا دراجة بخارية من طالب بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد؛ لاعتراضهما طريق طالب جامعي وسرقة دراجته البخارية تحت التهديد بالسلاح.

كان المجني عليه "مصطفى.م.م" طالب جامعي، مُقيم بقرية "المحمدية" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، قدم بلاغًا اتهم فيه مجهولين بإعتراض طريقه ليلًا وسرقة دراجته البخارية بعد التعدي عليه بالضرب وتهديده بأسلحة نارية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "عبدالوهاب.س.ع" و"السيد.م.س" عاطلين، مُقيمان بقرية "المحمدية" بمنيا القمح، بالاشتراك مع آخر مجهول.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.