الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة لإرهابيي «فتح الشام» في محيط مطار حماة

أسقط الجيش السوري، السبت، طائرة مسيرة لإرهابيي تنظيم (فتح الشام) جبهة النصرة سابقا، في محيط مطار حماة العسكري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مضادات أرضية تحمي مطار حماة العسكري، أسقطت طائرة مسيرة للإرهابيين قبل وصولها إلى هدفها وهي مذخرة بصواريخ تحوي مواد شديدة الانفجار ومزودة بأجهزة تحكم (جي بي أر إس إل) ونظام إطلاق للقذائف.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات من الجيش السوري نفذت رمايات مدفعية دقيقة وضربات بسلاح الصواريخ ضد مجموعات من إرهابيي (فتح الشام)، تستقل آليات دفع رباعي مزودة بمدفعية ورشاشات على أطراف قرية النقير بريف إدلب الجنوبي باتجاه بلدة الهبيط على تخوم ريف حماة الشمالي، ما أسفر عن تدمير عدة آليات والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

وفي ريف حماة الشمالي، استهدفت رمايات مدفعية للجيش تحركات إرهابيي (فتح الشام) و(كتائب العزة) على محور قرية الجبين وخطوط إمدادهم من بلدتي كفرزيتا واللطامنة بالريف الشمالي ما أدى إلى تكبيدهم خسائر مادية وبشرية.