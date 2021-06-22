اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مساء اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86,64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عبدالله وكيل المديرية.
أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفاً و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفاً و29 طالب وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفاً و404 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86,64 %.
ولفت المحافظ، إلى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالب بالمدارس الحكومية و41 طالب بالمدارس الخاصة.
وكشف "الأنصاري" أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93,52 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92,72 %، وإدارة أبشواى التعليمية بلغت نسبة النجاح 85,16 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84,75 %، فى حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84,36 %، وفى إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84,31 %، فى حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81,06 %.
وقدم محافظ الفيوم تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولى التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم فى بناء مصر المستقبل، موضحًا أن نظام التعليم الجديد يُسهم فى توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.