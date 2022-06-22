 اليونان تسجل 12 ألفا و580 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 12 ألفا و580 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا

أثينا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 9:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يونيو 2022 - 9:36 ص

سجلت اليونان 12 ألفا و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و562 ألفا و524، والوفيات إلى 30 ألفا و115.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و94 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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