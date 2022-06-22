بوتين: ندعم مبادرة الصين الرامية لمزيد من العمل المشترك بين دوائر الأعمال في بريكس

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تدعم مشروع مبادرة للصين، الذي سيطرح على منتدى مجموعة "بريكس" القادم، بهدف المزيد من العمل المشترك بين دوائر الأعمال في هذه المجموعة.

وقال بوتين، خلال كلمة له عبر تقنية الفيديو للمشاركين في منتدى أعمال مجموعة "بريكس"، اليوم الأربعاء، إن "جدول أعمال المنتدى مليء بقضايا الساعة بالفعل، وهي تتعلق بضمان التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي والحفاظ على انفتاحه وزيادة التعاون في الاقتصاد الرقمي والنمو الأخضر وتحديث الصناعة وبناء سلاسل الإمدادات النقل وخدمات لوجستية جديدة".

وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا تدعم مسودة مبادرة بكين، التي تم تبنيها كنتيجة للمنتدى، والتي أكدت توجه دوائر أعمال في "بريكس" نحو مزيد من العمل الوثيق المشترك في جميع المجالات المذكورة أعلاه.

وتابع: "في رأينا موضوع هذا المنتدى وثيق ومهم للجميع ويتمثل في تعميق الشراكة التجارية لدول بريكس من أجل خلق مستقبل أفضل للتنمية العالمية".

تأسست مجموعة "بريكس" في عام 2009، وتضم حاليًا الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتسعى الصين إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد ينهي هيمنة القطب الواحد ويفتح الباب أمام استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب.