المنتخب الأوليمبي يخوض تدريبات استشفائية بعد ودية الكونغو

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي ميكالي، منح اللاعبين راحة بعد ودية الكونغو قبل استئناف الاستعدادات لمواجهة النيجر المقرر له، يوم الأحد المقبل، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تقام بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وتقرر خوض اللاعبين الذين شاركوا لوقت طويل في ودية الكونغو، تدريبات استشفائية تحت قيادة صلاح عاشور إخصائي العلاج الطبيعي، وهم، الحارس حمزة علاء وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد أشرف وأحمد كوكا ومحمود صابر وميسى وقطه وأسامة فيصل ومحمد شحاتة، بينما قام باقي اللاعبين بخوض تدريبات في الجيم.

وتابع ميكالى التدريبات الاستشفائية والبدنية التي اختتمها اللاعبون بتدريبات خفيفة في حمام السباحة، ثم المشي نحو 20 دقيقة على سواحل البحر رفقة ليوناردو مدرب الأحمال.

وجاء قرار ميكالى بعد اجتماعه مع أفراد الجهاز الطبي، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ودية الكونغو وبعد رحلة السفر من الرباط إلى مدينة طنجة.