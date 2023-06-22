غياب عواد عن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فاركو المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتشهد القائمة غياب الحارس محمد عواد رغم أنه كان المرشح للعب أساسيا في مباراة فاركو باعتبارها في بطولة كأس مصر، علما بأنه لا يعاني من إصابة.. فيما يغيب البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق بسبب عدم الجاهزية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح -أحمد محمود .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - سيف جعفر- أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي