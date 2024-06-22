انقطاع الكهرباء في أوكرانيا بعد تجدد الهجمات الجوية الروسية

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أعلنت هيئة المرافق في أوكرانيا عن المزيد من انقطاع الكهرباء بعد تجدد الغارات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأعلنت شركة الطاقة أوكرنرجو اليوم السبت أنه بسبب الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية، من المتوقع انقطاع الإمدادات بشكل متواصل في جميع أنحاء أوكرانيا بين الساعة الثانية بعد الظهر (1100 بتوقيت جرينتش) ومنتصف الليل.

واستهدفت روسيا بشكل متكرر البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الحرب التي تخوضها منذ أكثر من عامين. وتجرى أعمال الإصلاح في جميع أنحاء البلاد.

وأحدثت موسكو أضرارا بالبنية التحتية الخاصة بالطاقة خلال الليل في هجمات جوية جديدة في منطقتي زابوريجيا ولفيف الأوكرانيتين. وأعلنت شركة أوكرنرجو عن إصابة شخصين في منطقة زابوريجيا، ولم تقدم الشركة أي تفاصيل عن حجم الأضرار.

وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، هاجم الروس المواقع باستخدام قاذفات قنابل تكتيكية وطائرات مسيرة . وترددت تقارير عن إسقاط 13 طائرة مسيرة و12 صاروخا.

ورغم أن شبكة الكهرباء لا زالت قائمة، تم ترك ملايين الأوكرانيين مرارا بدون كهرباء وبالتالي بدون وسيلة تدفئة ومياه.

وقدرت كلية كييف للاقتصاد إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الخاصة بالطاقة بـ2ر56 مليار دولار.