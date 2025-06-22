منظمة بريطانية تحذر السفن الأمريكية من تعرضها للاستهداف بخليج عدن

• منظمة التجارة البحرية البريطانية أصدرت بيانا تحذيريا عقب قصف الولايات المتحدة منشآت نووية في إيران

أعلنت منظمة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن وجود تهديد شديد للسفن التجارية التابعة للولايات المتحدة في مضيق باب المندب وخليج عدن، اللذين يربطان البحر الأحمر بالمحيط الهندي.

وفي بيانها التحذيري، الأحد، أكدت المنظمة على ضرورة توخي الحذر في الملاحة البحرية ومراجعة التوصيات نظرا للتوترات الإقليمية، عقب العدوان الأمريكي على إيران بقصف منشآتها النووية.

وشددت على زيادة احتمالية تعرض السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة للتهديد في مضيق باب المندب وخليج عدن.

ولفتت إلى أن من أسباب هذا التهديد، هجمات الولايات المتحدة على المنشآت النووية في إيران، وخطاب الحوثيين في اليمن ضد الولايات المتحدة، و"الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران".

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.



