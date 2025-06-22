وزير خارجية إيران يعلق على تصريحات المستشار الألماني: من العار دعم المهمة الإسرائيلية القذرة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن معاهدة منع الانتشار فشلت في حماية إيران وبرنامجها النووي السلمي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، اليوم الأحد، أن إيران تعرضت لهجوم من قبل قوى عظمى نووية (الولايات المتحدة الأمريكية)، رغم أنها ليست قوة مسلحة نوويًا.

وأكد حرص إيران على حماية سيادتها الوطنية وشعبها ضد أي تهديدات، رافضًا الإفصاح عن طريقة الرد الإيراني على واشنطن، لأنه ليس في موضع يؤهله لذلك.

وعلق على تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والتي قال فيها إن إسرائيل تقوم حاليا بـ«العمل القذر» نيابة عن الغرب بأكمله.

وواصل: «إنه لأمر مؤسف أن إسرائيل - كما وصف المستشار الألماني – تضطلع بهذه المهمة القذرة، ومن العار دعم برلين لهذه المهمة تحججًا بحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها».

وشنت الولايات المتحدة، السبت، ضربة جوية على 3 منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قاذفات شبحية وقنابل خارقة للتحصينات، بهدف دعم إسرائيل في الحرب التي شنتها على إيران، منذ 13 يونيو الجاري، وشلّ قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم.

واستهدفت الضربات الجوية الأمريكية، 3 منشآت نووية محورية في برنامج إيران النووي، هي: «فوردو»، و«نطنز»، و«مجمع أصفهان»، وتمثل هذه المواقع مراحل متقدمة في دورة الوقود النووي الإيراني، بدءاً من تحويل اليورانيوم الخام، مروراً بتخصيبه، وانتهاءً بإنتاج الوقود والمكونات التقنية لمفاعلات الأبحاث.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب الضربات، القضاء على قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية، محذراً طهران من القيام بـ«رد انتقامي»، فيما قالت طهران إن الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، نتيجة الضربات «محدودة»، نافية أي مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي.