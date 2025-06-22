- تصلنا من إيران والشرق الأوسط أخبار مقلقة، في ظل مشهد درامي يضم أيضًا إسرائيل وفلسطين

- معاناة الشعوب، خصوصًا في غزة والمناطق الأخرى، مهددة بالنسيان، رغم أن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية تزداد يومًا بعد يوم

حذّر بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، من أن العالم يقف على حافة هاوية لا رجعة فيها، وأكد أن الدبلوماسية يجب أن تسكت صوت السلاح، وأن لكل عضو في المجتمع الدولي مسئولية أخلاقية لوقف مأساة الحرب، في معرض تعليقه على التطورات بالشرق الأوسط.

وخلال كلمته التقليدية من نافذة مكتبه المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، تطرق البابا إلى التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، قائلاً: "تصلنا من إيران والشرق الأوسط أخبار مقلقة، في ظل مشهد درامي يضم أيضًا إسرائيل وفلسطين. معاناة الشعوب، خصوصًا في غزة والمناطق الأخرى، مهددة بالنسيان، رغم أن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية تزداد يومًا بعد يوم".

وأكد أن صرخة الإنسانية من أجل السلام أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وأضاف: "إنها صرخة تطالب بالمسئولية والحكمة، ولا يجب أن تُقمع بضجيج السلاح أو التصريحات الفارغة التي تؤجج النزاع".

وتابع البابا: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته الأخلاقية تجاه هذه الكارثة، وأن يضع حدًا لتصعيد الصراع قبل أن يتحول إلى هاوية لا عودة منها".

وفي إشارة واضحة إلى ضرورة تفعيل أدوات التفاوض، قال بابا الفاتيكان: "الدبلوماسية يجب أن تسكت صوت السلاح. لا يمكن لأي نصر عسكري أن يعوّض وجع الأمهات أو خوف الأطفال أو مستقبلاً مسروقًا. يجب أن تشكّل الشعوب مستقبلها من خلال السلام، لا بالعنف والدماء".

واختتم البابا كلمته بالتأكيد على أن "لا صراع يمكن اعتباره بعيدًا عندما تكون كرامة الإنسان على المحك"، مشددًا على أن الحرب لا تحل الأزمات بل تفاقمها، وتترك جراحًا عميقة في ذاكرة الشعوب لا تندمل بسهولة.

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.