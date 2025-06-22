أعضاء بالكونجرس: قرار ترامب مهاجمة إيران انتهاك للدستور

• ديمقراطيون وجمهوريون شككوا في شرعية القرار دون تفويض من الكونجرس

تعرض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على إيران لانتقادات حادة من عدد من أعضاء الكونجرس، الذين اعتبروا أن القرار "ينتهك الدستور" لغياب تفويض مسبق من الهيئة التشريعية.

وصباح اليوم الأحد، شنّت الولايات المتحدة غارات جوية استهدفت 3 منشآت نووية في إيران، هي "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، ما أثار موجة من الانتقادات داخل الكونجرس.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، وصف السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، خلال تجمع جماهيري في ولاية أوكلاهوما، قرار ترامب بأنه "انتهاك صارخ للدستور".

وأضاف: "كما تعلمون جميعًا، الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إعلان الحرب هي الكونجرس، ولا يحق للرئيس القيام بذلك بشكل منفرد".

- جمهوريون انتقدوا القرار

ورغم دعم بعض أعضاء الحزب الجمهوري للقرار، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إلا أن أصواتًا جمهورية أخرى عبّرت عن رفضها.

وقال النائب الجمهوري توماس ماسي، عبر منصة "إكس"، إن قرار الهجوم "غير دستوري".

كما قال النائب وورين ديفيدسون في منشور آخر: "رغم أن قرار الرئيس ترامب قد يكون عادلًا، إلا أنه من الصعب تبريره دستوريًا".

- ديمقراطيون: الكونجرس لم يمنح ترامب التفويض

بدورها، انتقدت النائبة الديمقراطية ياسمين أنصاري، عبر "إكس"، ما وصفته بـ"العمل العسكري غير القانوني"، قائلة: "دون تفويض من الكونجرس، ووسط خطر الانزلاق في حرب لا نهاية لها، أقدم دونالد ترامب على هذا الهجوم، وأدعو لانعقاد طارئ للتصويت على قانون صلاحيات الحرب".

وقالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إن قرار ترامب "يشكل أساسًا صريحًا لعزله"، معتبرة أن الرئيس "خاطر بإقحام الولايات المتحدة في حرب قد تقيدها لأجيال".

أما النائب الديمقراطي دون باير، فقال في منشور على "إكس": "الرئيس ترامب لا يملك أي صلاحية دستورية لجرّنا إلى حرب مع إيران دون تفويض من الكونجرس، وهذا التفويض لم يُمنح".

وكان السيناتور الديمقراطي تيم كاين قد قدّم، في 16 يونيو الجاري، مشروع قرار بعنوان "قانون صلاحيات الحرب"، يهدف إلى منع الولايات المتحدة من الدخول في صراع عسكري مع إيران دون موافقة الكونجرس.

احتمال عزل ترامب

وانتقد النائب الديمقراطي رو خانا الهجمات الأمريكية التي نفذت دون إذن من الكونجرس في منشور على منصة "إكس".

من جانبه، قال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، إن سلطة بدء الحرب تقع على عاتق الكونجرس.

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أكد ضرورة إجراء تصويت في الكونغرس على الهجمات ضد إيران.

أما النائب الديمقراطي سين كاستن فقال إن قرار ترامب بمهاجمة إيران دون موافقة الكونغرس "يمكن اعتباره جريمة تستوجب العزل".

وأضاف كاستن: "لا يملك أي رئيس سلطة قصف دولة لا تُشكّل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة دون موافقة الكونجرس. هذه بوضوح جريمة تستوجب العزل".

وردت النائبة الديمقراطية كاثرين كلارك على ترامب قائلة: "إن سلطة إعلان الحرب تعود للكونجرس وحده. إن قرار دونالد ترامب بمهاجمة إيران قرار أحادي الجانب وغير دستوري".

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.