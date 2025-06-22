أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لم ترصد أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج 3 مواقع نووية إيرانية تعرضت لهجوم أمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أنها ستقدِّم تقييمات إضافية للوضع في إيران عند توافر مزيد من المعلومات.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في منشور على منصة "إكس " يعتزم عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة غداً في ضوء الوضع في إيران.

وفي إيران، نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في أعقاب الضربات الأمريكية على منشآت طهران النووية، حدوث أي تسرب إشعاعي، مشددة على أنه "لا يوجد خطر على السكان الذين يعيشون حول المواقع النووية المستهدفة" في فوردو ونطنز وأصفهان، حسبما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية.

وقالت المنظمة، إنه "لا توجد علامات تلوث إشعاعي" بعد الهجمات الأمريكية.

وفي السعودية، قالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، إنها "لم ترصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج، نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمرافق إيران النووية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي الكويت، أعلن الحرس الوطني الكويتي، أن "مركز الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي" أفاد بأنه لم يتم رصد أي ارتفاع بمعدلات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية بعد الهجمات الأمريكية على إيران.

وأوضح: "مركز الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي لم يرصد أي ارتفاع بمعدلات الإشعاع في الأجواء، والمياه الكويتية"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".