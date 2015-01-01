الممثلة آمبر هيرد تقول إنها لكمت جوني ديب لتمنعه من دفع أختها عن الدرج

قالت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد للمحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء إنها لكمت زوجها السابق الممثل جوني ديب لأنها خشيت أنه سيدفع أختها عن الدرج مثلما فعل، كما تزعم، مع صديقته السابقة عارضة الأزياء كيت موس.

وتدلي هيرد (34 عاما) بشهادتها نيابة عن صحيفة ذا صن إذ رفع ديب قضية تشهير ضد نيوز جروب نيوسبيبرز، التي تنشر الصحيفة، بسبب مقال نشرته عام 2018 وصفته فيه بأنه ”يضرب زوجته“.

وتقول هيرد إن ديب (57 عاما)، نجم سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، اعتدى عليها جسديا بالضرب في 14 مناسبة على الأقل وهدد مرارا بقتلها وقام بصفعها ولكمها ورشقها بزجاجات وركلها عندما كان يتحول لما وصفته ”بالوحش“ العنيف الغيور المغرور بسبب الإفراط في الشراب أو تعاطي المخدرات.

ونفى ديب ضرب هيرد ويقول إن ادعاءاتها مزيفة وأنه هو الذي كان ضحية لاعتداءات منها.

وفي ثاني يوم من الإدلاء بشهادتها، تم توجيه سؤال لهيرد بشأن واقعة ضربت فيها ديب أثناء مشاجرة في مارس آذار 2015 في منزلهما في لوس انجليس. وردت بالقول إن تلك كانت هي المرة الأولى التي تقف فيها في وجهه وإنها اعتقدت أنه على وشك دفع اختها ويتني عن الدرج.

وأضافت للمحكمة ”وفي اللحظة التي حدث فيها ذلك تذكرت معلومات سمعتها عن دفعه صديقة حميمة سابقة، أعتقد أنها كانت كيت موس، عن الدرج“. وأشارت إلى أن المعلومة برزت في ذهنها فجأة وتصرفت للدفاع عن اختها.

وقالت إلينور لوز محامية ديب إن تلك هي المرة الأولى التي تذكر فيها هيرد أي ذكرى عن مزاعم متعلقة بالدفع عن الدرج ولم تظهر في أي من إفاداتها السابقة.

وقالت هيرد ”لم أغير أبدا روايتي“ لكنها أكدت أنها لم تذكر ذلك من قبل بالفعل.

وقالت لوز إن هيرد كانت على علاقة في منتصف 2015 برئيس شركة تسلا إيلون ماسك لكن الممثلة نفت ذلك وأكدت أنها لم تكن على علاقة لا بماسك ولا بغيره أثناء زواجها بديب.

واستمعت المحكمة أيضا لتسجيل صوتي للزوجين وهما يناقشان مشاجرات سابقة وقال فيها ديب إن زوجته السابقة لكمته ورشقته بأصص الزرع وأواني الطبخ.

وردت هيرد بالقول إنها كانت تتصرف فقط للدفاع عن نفسها مشيرة إلى أنه كان يتحول للعنف إذا عارضته.

ومن المقرر أن تختتم المحاكمة الأسبوع المقبل لكن من غير المتوقع صدور حكم على الفور.