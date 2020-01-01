البيت الأبيض: ترامب وولي عهد أبوظبي يبحثان الشأن الليبي في اتصال هاتفي

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الثلاثاء قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك ”أهمية خفض التصعيد في ليبيا من خلال إخراج القوات الأجنبية“.