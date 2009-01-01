كلوب: التتويج بالبريميرليج مع ليفربول هو أصعب تحدي في الكرة الأوروبية

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إن رفع لقب الدوري الإنجليزي في أنفيلد، ستكون واحدة من أكثر اللحظات الخاصة في حياة الفريق.

وسيتسلم ليفربول كأس لقب الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، بعد مباراة الفريق أمام تشيلسي، بعد فترة غياب طالت لثلاثين عامًا.

ونقلت شبكة «سكاي سبورتس» تصريحات كلوب حيث قال:" لقد أخبرت اللاعبين أنه ينبغي علينا إعداد شيئين هذا الأسبوع، التجهيز للمباراة أمام تشيلسي، والذي سنفعله في التدريبات، وعلينا التأكد أننا نشعر بالشئ الصحيح في اللحظة التي يتحقق فيها رفع اللقب".

وأضاف:" سوف نعتز بيوم الأربعاء، في هذه اللحظة علينا التوقف لثواني، وننظر حولنا، وأن نكون سعداء بما حققناه، وأن نستمتع باللقب مع جماهيرنا حول أرجاء العالم في القلب والعقل، وأن نجعلها أكثر اللحظات المميزة في حياتنا، فالتواجد هنا بطلًا، هو أكثر شيئًا مميزًا يمكن تخيله".

وأشار:" التتويج باللقب ضخم للغاية وأمر لا يصدق ما فعله اللاعبون وكيف فعلوا ذلك، لقد كان الأمر صعبًا للغاية لأسباب مختلفة، وعلينا أن نشعر به بطريقة مناسبة وسنفعل ذلك".

وواصل:" منذ خمس مباريات ونحن أبطالًا، وهذا شئ مميز للغاية، وتقام لنا الممرات الشرفية، وكل الأشياء التي لم نعتد عليها، ثم نفوز في مباراة نصبح عظماء وإذا خسرنا مباراة لا نصبح كذلك، لا أستهين أبدًا بالهزيمة، ولكن لا يجب أن ننسى أننا فزنا بالدوري بطريقة استثنائية للغاية".

وأتم كلوب:" التتويج باللقب مع ليفربول هو أصعب تحد يمكن مواجهته في كرة القدم الأوروبية، لن نتوقف، ولكن ليلة الأربعاء سنجعلها لحظة خاصة بنا فقط".