دعت وزارة الخارجية الكويتية كل المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى إندونيسيا في الوقت الراهن بتأجيل سفرهم؛ وذلك نظرًا للوضع الصحي المتأزم جراء تفشي فيروس كورونا، وسرعة انتشار العدوى، واتخاذ السلطات المعنية إجراءات للحد من انتشار الفيروس.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، دعت الإدارة القنصلية المواطنين الكويتيين الموجودين في إندونيسيا إلى مغادرتهم فورًا حفاظًا على سلامتهم.

وتعد الكويت ثاني دولة عربية تدعو مواطنيها لمغادرة إندونيسيا على الفور، حيث صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن المملكة قررت منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، يأتي القرار انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الموجودين في إندونيسيا توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى المملكة.