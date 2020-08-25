 خريطة تحديد ترتيب مشاركة البعثة المصرية في حفل افتتاح طوكيو 2020 - بوابة الشروق
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خريطة تحديد ترتيب مشاركة البعثة المصرية في حفل افتتاح طوكيو 2020

علي البحيري
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 8:19 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 8:19 م

ننشر خريطة تحديد ترتيب مشاركة البعثة المصرية في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
- هديا ملاك في الجانب الأيمن في مقدمة الطابور وفي الجانب الأيسر علاء أبوالقاسم الذي يرفعان العلم وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.
‏- في الصف الأول بعد المقدمة من الجانب الأيمن للأيسر الشيماء الدمرداش ودينا مشرف ودكتور الباسل عبدالله وبسملة السلاموني والمهندس شريف العريان.
- ‏في الصف الثاني : الدكتور عبدالعزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي محمد والأستاذ عمرو سليم.
- ‏في الصف الثالث: هادية حسني ومها عبدالسلام ويسرا اشرف وفرح حسين وأمل أدم.
- ‏في الصف الرابع : رضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري.
- ‏في الصف الخامس : ندى عاطوية ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويار الشرقاوي.
- ‏في الصف السادس : رمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله.
- ‏في الصف السابع : عزمي محليبة وعبدالعزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمل وأحمد توحيد
- ‏في الصف الثامن : مصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالرازق ويسرى حافظ
- ‏في الصف التاسع : عبدالرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويسوف طلبة.
- ‏في الصف العاشر : زياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور
- ‏في الصف الحادي عشر : علي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي.


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