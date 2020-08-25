مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين إثر سقوط أسانسير في المحلة الكبرى

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون داخل مصنع للمفروشات بمنطقة موقف الزراعة دائرة قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية، إثر سقوط أسانسير كانوا يستقلونه بالمصنع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام والمنصورة الدولي، ونقل الجثث إلى المشرحة، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة، بسقوط أسانسير من الطابق الرابع في مصنع للمفروشات بموقف الزراعي دائرة القسم؛ ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وذلك إثر انقطاع السلك "الواير" الخاص بالمصعد.

تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى المحلة العام، والتحفظ عليهم في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين إلى مستشفى المحلة والمنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تبين من المعاينة الأولية أن 5 أشخاص يعملون في مهنة الجزارة كانوا يقومون بذبح عجل لصاحب مصنع مفروشات بمنطقة موقف الزراعة، وعقب الانتهاء من عمليات الذبح استقلوا أسانسير المصنع، وأثناء ذلك قاموا باللهو في مفاتيح تشغيل الأسانسير؛ ما أدى إلى صعوده وهبوطه عدة مرات أسفرت عن انقطاع الواير الخاص بالأسانسير ومصرع اثنين وإصابة الآخرين.