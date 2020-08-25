نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الخميس: «رقمنة الضرائب» ترفع كفاءة التحصيل 15%

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 22 يوليو 2021، والتي جاء في مقدمتها:

«رقمنة الضرائب» رفعت كفاءة التحصيل بنسبة ١٥٪ رغم كورونا

قال محمد معيط، وزير المالية، إن ميكنة المنظومة الضريبية الإلكترونية ساهمت خلال موسم الإقرارت الضريبية ٢٠٢١، في رفع كفاءة التحصيل الضريبى بنسبة ١٥٪، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن منظومة إقرارات القيمة المضافة شهدت نموًا بنسبة ٩١٪، فى أعداد المسجلين، ونموًا فى أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة ٤٥٪ مقارنة بعام ٢٠١٨، ونموًا فى حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة ٢٦,٦٪ عن عام ٢٠٢٠.

4603 حملات تفتيشية على المصانع والمراجل خلال 5 شهور

أجرت مصلحة الرقابة الصناعية 4603 حملات تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2021، كما أعدت 9783 دراسة فنية متخصصة تضمنت 1117 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك و8586 دراسة متنوعة و80 دراسة مستلزمات إنتاج، ومنحت المصلحة ترخيصا لـ1601 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، كما تم اعتماد 515 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وشنت 130 حملة رقابية موسمية شملت التفتيش علي 435 مصنعا، كما ردت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن على 334 شكوى.

مصر تعطي الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية للقضاء على الفقر

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تعطي الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر وعدم المساواة والبطالة بجميع المعدلات، كما تركز على تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية من أجل التنمية الريفية المستدامة من خلال دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تعد «مشروعا تنمويا غير مسبوق»، وأوضحت خلال لقاء مع نرمين رياض، المدير التنفيذي لمؤسسة كوبتك أورفانز، أن مبادرة "حياة كريمة" تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال يونيو الماضي

افراجت مصلحة الجمارك عن مشمول 6 آلاف و323 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، بإجمالي 20 ألفا و33 حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك وفقا لتقرير تلقاه محمد معيط وزيرالمالية، من الشحات غتوري رئيس المصلحة، وبلغت إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر يونيو الماضي نحو 3 مليارات جنيه،كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة 721.40 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2.290 مليار جنيه.

تنفيذ 3589 مشروعا في قنا وسوهاج بتكلفة 9.5 مليار جنيه

قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، ساعد في تنفيذ حوالي 3589 مشروعا بالمحافظتين، خلال العام المالي 2020-2021، (2187 مشروعا بمحافظة سوهاج، و1402 مشروع بمحافظة قنا)، بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.

صرف 1.6 مليون جنيه منحا للعمالة غير المنتظمة

صرفت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 44.628 ألف جنيهاً ، لـ 23 عاملا من المسجلين بالوحدة، وتسجيل 23 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم ، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 3307 عاملاً بإجمالي 1.653مليون جنيه، وفقا لتقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، الذي أعلن عن قيام المديرية بتعيين 705 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2720 شاباً ، فضلا عن إصدار 488 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة

ارتفاع سعر النفط

ارتفعت أسعار النفط، تأثرا بتوقعات بتراجع الإمدادات حتى نهاية العام مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، وبدأت الاسعار على تراجع بسيط، بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية، ولكن سرعان ما تحول المؤشر إلى الصعود مرة أخرى، والحفاظ على معظم مكاسبها من الجلسة السابقة بفعل توقعات بأن الإمدادات سوف تظل ضيقة حتى نهاية العام، ارتفع خام برنت 27 سنتا أو 0.4% مسجلًا 72.50 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه 4.2% في الجلسة السابقة، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا أو 0.5% مسجلًا 70.63 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه 4.6% أمس الأربعاء.