كازاخستان تسجل 5 ألاف و708 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 5 آلاف و708 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 509 ألاف و998 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2648 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 439 ألفا و10 حالات.

وأضافت الصحة الكازاخية أيضا أن عدد مرضى "كوفيد-19" الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 64 ألفا و367 مريض، منهم أكثر من 20 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان هي الوحيدة في البلاد التي بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات الجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار .

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أن أكثر من 5 ملايين ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن من بينهم 2 مليون و907 ألاف و410 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية.