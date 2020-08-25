سامح الصريطي ينعي الإذاعي كامل البيطار: تسرق الأيام منا أحبابنا

نعى الفنان سامح الصريطي، الإذاعي الكبير كامل البيطار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة الفقيد الراحل، وعلق: "تسرقنا الأيام وتسرق منا أحبابنا.. رحمك الله أيها الإعلامى الكبير كامل البيطار".

يذكر أن الإذاعي الكبير كامل البيطار رحل صباح اليوم عن عالمنا، بعد صراع مع المرض، حيث دخل العناية المركزة منذ عدة أيام.

وحرص حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على نعيه في بيان رسمي جاء فيه: "تنعي الهيئة الوطنية للإعلام، القدير الراحل كامل البيطار الذي رحل عن عالمنا اليوم تاركا إرثا من الأعمال الإذاعية المتميزة تعد بصمة وعلامة مميزة في تاريخ الإذاعة المصرية، والراحل يعد من جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامي، قدم خلال مشواره الإعلامي العديد من الإبداعات التي ستظل محفورة في عقل ووجدان مستمعي وعشاق الإذاعة المصرية".

قدم الإذاعى الراحل كامل البيطار العديد من البرامج عبر الإذاعة منها "ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع"، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973، كما سبق وقاد قوافل صوت العرب للاحتفال بالثورات العربية وأهم برامجه "مع العمال العرب، دعوة على السحور".