 فيديو.. المفتي: البنوك الإسلامية والعادية تتعامل بنفس الأدوات والجميع واحد - بوابة الشروق
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فيديو.. المفتي: البنوك الإسلامية والعادية تتعامل بنفس الأدوات والجميع واحد

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 10:19 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 10:19 م

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن البنوك الإسلامية والبنوك العادية تتعامل بنفس الأدوات والجميع واحد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند دراسة أدوات البنك الإسلامي المتواجد هي نفس الأدوات في باقي البنوك الأخرى كما أن سياسة البنوك جميعها العاملة داخل الدولة محكومة ومضبوطة بسياسة البنك المركزي.

وذكر أنه بعد قرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بسبب الأزمة العالمية قامت باقي البنوك في مختلف دول العالم برفع أسعار الفائدة وقامت أيضا البنوك الإسلامية برفع أسعار الفائدة.

وكشف مفتي الجهورية أن البنوك الإسلامية تمتلك أدوات تساعد على الاستهلاك في المجتمع وليس الإنتاج وذلك وفق رسالة ماجستير تمت حول ذلك الموضوع.

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