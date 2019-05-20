الخارجية اللبنانية تدين استهدافَ منتجع سياحيّ في محافظة دهوك العراقية

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، استهدافَ منتجع سياحيّ في مدينة زاخو، في محافظة دهوك العراقية، وأكدت تضامنها مع العراق حكومةً وشعباً.



وأدانت الوزارة في بيانها "الاعتداء على سيادة العراق الشقيق، والقصف الذي إستهدفَ منتجعاً سياحيّاً في مدينة زاخو، في محافظة دهوك العراقية، يوم الأربعاء. إن هذا الانتهاك يشكل تهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، حيث أدى لاستشهاد عدد منهم وجُرِحَ أخرون".



واعتبرت أن هذا الاستهداف "يعد إستهدافاً لأمنِ العراق واستقرار شعبه، ومخالِفة لكافة المواثيق والقوانين الدوليّة".