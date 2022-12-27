أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غرب السعودية، اليوم السبت، عن بدء وصول طلائع المعتمرين للعام للعام الهجري الجديد 1445.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أتاحت لحاملي تأشيرة العمرة القدوم ابتداء من غرة محرم للعام الهجري 1445 (الموافق يوم الأربعاء الماضي 19 يوليو 2023).

وأوضحت الوزارة أن "صلاحية التأشيرة، 3 أشهر من تاريخ إصدارها على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري، بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية".

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في أواخر مايو الماضي أن آخر موعد للعمرة للعام الهجري 1444 هـ وإصدار التصاريح لأدائها هو يوم 15 ذو القعدة الموافق 4 يونيو 2023، قبل أن تعلن، الأسبوع الماضي، عن بدء موسم العمرة الجديد للعام 1445 هـ في غرة محرم 1445 هـ.