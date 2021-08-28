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أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، تحديد هوية منفذي الهجوم المسلح الذي أودى بحياة موظف أممي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العليمي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد العليمي، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتأمين الأعمال الإنسانية وملاحقة الجناة الذين حددت الأجهزة الأمنية هويتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

بدوره، أكد جوتيريش أن الحادث لن يؤثر على تدخلات الأمم المتحدة وبرامجها الإغاثية المقدمة للشعب اليمني.

وكان العليمي قد وجّه خلال اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان، بملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة بتنفيذ اعتداء مسلح أسفر عن مقتل موظف أممي وجرح آخرين (لم يذكر العدد) في مدينة التربة جنوبي المحافظة.

وكان مسلح على متن دراجة نارية قد أطلق النار على موظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء خروجه من أحد المطاعم بمدينة التربة جنوب تعز، ما أدى إلى مقتله.

ويتقاسم الجيش اليمني والحوثيون السيطرة على تعز، وتتهم منظمات حقوقية إنسانية الجماعة بفرض حصار على مركز المحافظة (يحمل الاسم نفسه) منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، الأمر الذي تنفيه الجماعة.