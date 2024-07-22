تايوان تجري مناورات سنوية لاختبار القدرات الدفاعية

تايبيه 22 تموز/يوليو (د ب ا)-بدأت تايوان اليوم الاثنين إجراء مناورات سنوية تستمر خمسة أيام، وتهدف لاختبار قدرة الدولة الجزيرة على التصدي لأي غزو من جانب الصين.

وتجري تايوان مناورات هان كوانج السنوية منذ عام 1984.

ووفقا لوزارة الدفاع الوطني في تايوان، فإن مناورات هذا العام سوف تختبر قدرة تايوان على حماية البنية التحتية المهمة في العاصمة تايبيه، وتعزيز صلابة البنية التحتية على مستوى البلاد.

يشار إلى أن التوترات تتصاعد عبر مضيق تايوان منذ إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الجزيرة في شهر يناير الماضي. وبعد أيام من تنصيب الرئيس لاي تشينج تي في 20 مايو الماضي، أجرت الصين تدريبا عسكريا كبيرا حول تايوان لمحاكاة تنفيذ حصار.

وتحظى تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، ولكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية، ذاتية الحكم، جزءا من أراضيها.