الدفاع المدني في غزة: 32 شهيدا وجريحا جراء استهداف الاحتلال المناطق الشرقية لخان يونس

قال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن «جيش الاحتلال طالب أكثر من 400 ألف مواطن بمغادرة المناطق الشرقية لمدينة خان يونس».

وأضاف في تصريحات لقناة «العربي»، صباح الاثنين، أن الطواقم انتشلت 32 شخصًا بين شهداء وجرحى جراء استهداف جيش الاحتلال المناطق الشرقية لخان يونس.

وأكد أن الطواقم لا تستطيع التحرك جراء استهداف الاحتلال مركبات الدفاع المدني بالطائرات المسيّرة.

وفي وقت سابق، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة تمهيدا لبدء عملية عسكرية جديدة.

وفي بيان له، أمر الجيش الإسرائيلي النازحين في عشرات الأحياء بالتوجه نحو منطقة المواصي في خان يونس، معتبرا أنها «منطقة آمنة»، زاعمًا أنه سيقوم بملاءمة حدود المنطقة الإنسانية من أجل إبعاد السكان المدنيين عن «مناطق القتال».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.