قطر وبريطانيا تبحثان مستجدات جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بالمملكة المتحدة ديفيد لامي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وناقش الوزيران آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ وزير الخارجية القطري، ديفيد لامي بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية بالمملكة المتحدة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



