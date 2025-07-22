مصدر: مراجعة وتجهيز نتيجة الثانوية العامة تمهيدا لاعتمادها

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات تعمل على مراجعة وتجهيز نتيجة الثانوية العامة؛ تمهيدا لاعتمادها من الوزير محمد عبد اللطيف.

وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن النتيجة تخضع لمراجعة دقيقة، خاصة درجات وأسماء أوائل الثانوية العامة منعا لأي خطأ، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم رسميا موعد اعتماد النتيجة بعد الإنهاء من مراجعتها.

ونفي شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ما يتم تداوله على المواقع من نتائج مزيفة لامتحانات شهادة الثانوية العامة، وأكد زلطة، في تصريحات صحفية، أن نتائج امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل وكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، ذاكرًا أن ظهور النتيجة يتم بعد الإعلان عن اعتمادها رسميا من الوزير محمد عبد اللطيف.

ويعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم النتيجة، حيث سيتم إعلان قائمة الأوائل والنسبة العامة للنجاح ونسبة النجاح في كل مادة، ويتم إعلان نتيجة الثانوية العامة هذا العام وفق مجموع كلى 320 درجة لطلاب النظام الجديد، و410 درجات لطلاب النظام القديم.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في مصر صباح الأحد 15 يونيو ، بالشعبتين (القديم والجديد)، واستمرت حتى الخميس 10 يوليو.