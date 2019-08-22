الطيب يشيد بأداء القائمين على مستشفى جامعة الأزهر التخصصي لمساهمتهم في دعم المنظومة الصحية

أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأداء القائمين على مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، لما لمسه من تطور على أرض الواقع وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، فضلًا عن مشاركته الإيجابية والفعَّالة في دعم المنظومة الصحية للدولة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد شيخ الأزهر - خلال تفقده أمس الأربعاء يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر - أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين على جميع المستشفيات.

كما أشاد الدكتور أحد الطيب، بدور القطاع في توفير خدمة طبية مناسبة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية؛ وذلك من خلال المساهمة في المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي تم من خلالها 300 قسطرة قلبية بإشراف الدكتور ممدوح الطحان رئيس قسم القلب السابق، وجاري الإعداد للبدء في عمليات القلب المفتوح، موجها بضرورة تعميم تجربة مدرسة القلب على مختلف مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد عجاج مدير عام المستشفى، أنه مع بداية سبتمبر المقبل سيتم تشغيل عمليات قسطرة القلب على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق في هذا الإطار من أجل استكمال مراحل تشغيل بالمستشفى بكامل طاقتها، في أقرب وقت ممكن، ما سيضعها في مقدمة أكبر الصروح الطبية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وحرص فضيلة الإمام الأكبر، يرافقه رئيس الجامعة، والوفد المرافق لهما، على زيارة الطالبة آية نصر الطالبة بكلية طب أسنان بنات بالقاهرة، والتي أصيبت في حادث قطار، منذ فترة، وتم نقلها إلى المستشفى التخصصي بقرار من رئيس الجامعة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر.

كما حرص شيخ الأزهر، على الاطمئنان على المرضى، وزيارة بعض الحالات المحتجزة لتلقي العلاج بالمستشفى التخصصي، واطمأن على حالتهم الصحية، واستمع منهم إلى مستوى الخدمة المقدمة لهم من طاقم الأطباء والتمريض، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم، ولجميع المترددين على المستشفى.