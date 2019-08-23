الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 113 مليار دولار الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 213 مليار دولار.

ذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات مدتها عامين بقيمة 40 مليار دولار يوم الثلاثاء المقبل، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 41 مليار دولار يوم الأربعاء المقبل، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار يوم الخميس المقبل.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد باعت في وقت سابق من الشهر الحالي كمية السندات طويلة الأجل بقيمة إجمالية 113 مليار دولار أيضا، حيث شمل الطرح السابق بقيمة 40 مليار دولار مدتها عامين، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 41 مليار دولار وسندات مدتها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذه الطروحات الثلاثة أقل من المتوسط.