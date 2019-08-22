القبض على شاب وفتاة لتواجدهما بوقت متأخر داخل دورة مياه مسجد بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير بالشرقية، بمساعدة الأهالي، اليوم الخميس، القبض على شاب وفتاة؛ لتواجدهما في وقت متأخر داخل دورة مياه مسجد.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أشرف الدمرداش، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بضبط المدعو "م.ج.أ" 21 سنة، وفتاة تُدعى "ح.ش" 16 سنة؛ لتواجدهما في وقت متأخر داخل دورة مياه مسجد بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4992 إداري أبو كبير لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.