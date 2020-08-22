قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن البنك يعتزم ضخ نحو مليار ومائة مليون جنيه تمويلات جديدة فى المشروع القومى لإحياء البتلو خلال الفترة القادمة بفائدة 5% متناقصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وموافقة البنك المركزى المصرى.

أضاف فاروق أن هذه التمويلات ستسهم فى زيادة حجم المحفظة إلى أكثر من 2 مليار جنيه مقارنة بالرصيد الحالى وهو 970 مليون جنيه بنسبة نمو نحو 114%.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الزراعى المصرى يساهم بشكل كبير فى المشروع القومى لإحياء البتلو، حيث بلغ حجم الاعمال منذ بدء المشروع القومى للبتلو أكثر من مليار و600 مليون جنيه بالبنك الزراعى المصرى، وتم سداد قروض وإعادة منحها لدورات متتالية، بينما تبلغ الأرصدة القائمة والمعتمدة حاليا 970 مليون جنيه.

ووقع البنك الزراعـى المصرى بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والاتحاد العام للمصريين بالخارج بغرض التوسع فى المشروعات الزراعية وتنميتها بمختلف المحافظات والعمل على زيادة الرقعة الزراعية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، واستثمار ما لدى البنك الزراعى المصرى من رصيد خبرة كبير فى هذا المجال.

يأتى البرتوكول ضمن سياسة البنك الزراعى المصرى الحالية القائمة على التعاون مع مؤسسات المجتمعات المدنى المعنية بتحقيق التنمية الزراعية وترسيخ الشمول المالى، والتى تعد من بين الأهداف الرئيسة التى يتبناها البنك الزراعى المصرى.

يستهدف البروتوكول تمويل المشروعات الإنتاجية الزراعية فى المحافظات التى يغطيها البروتوكول، وهى الوادى الجديد، والبحيرة، والفيوم، والمنيا، إلى جانب التعاون فى إطار مبادرة «مشروعك عندنا» وتبادل الخبرات من أجل إنجاح المشروعات المستهدفة.