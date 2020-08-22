مصاب السمنة الذي وجه الرئيس بعلاجه:«ربنا يستر كل اللي يقف جنب حد»

أعرب محمود سمير، المصاب بالسمنة الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه، عن سعادته بقرار الرئيس، مشيدًا بالفريق الطبي بمستشفى دار الشفاء بالعباسية التي من المقرر أن تجرى له العملية الجراحية بها.

وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قائلًا إنه لم يكن يتوقع أن تتحرك القيادة السياسية لتبني حالته فور نشر صورته في وسائل الإعلام.

وتابع والدموع تغالبه: «يا رب كل اللي يقف جنب حد ربنا يخليه ويستره»، موضحًا أن لديه ثلاثة أبناء.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج المواطن محمود سمير، والذى يعانى من السمنة المفرطة، ويقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على نفقة الدولة.