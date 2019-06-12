تنطلق صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة في شمال سيناء التى تبدأ بمادة اللغة العربية.



و أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن اجمال الطلاب الذين لهم حق أداء امتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية العامة يبلغ ٢٥٦ طالبا و طالبة منهم ١٥٨ طالبا و طالبة في قسم علمي علوم و ٢٦ طالبا وطالبة فى قسم علمي رياضة و ٨٢ طالبا وطالبة فى قسم الأدبى.

و تنعقد لجان الامتحانات في ٦ مدارس هي مدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات و مدرسة الشهيد رفيق عزت الإعدادية للبنين، و مدرسة الغزالي الثانوية بنات في الشيخ زويد و مدرسة الشهيد محمود صلاح للتعليم الأساسي لجنة رفح، و مدرسة بئر العبد الثانوية بنين و مدرسة الشيخ متولى الشعراوي.

و أضاف وكيل المديرية انه تم تجهيز لجان الامتحانات و فقا الاشتراطات الصحية و التجهيزات الأخرى كذلك تم تجهيز ٣ استراحات في العريش و الشيخ زويد و بئر العبد و تجهيز مراكز توزيع الأسئلة.