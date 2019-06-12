 اليوم.. 256 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في شمال سيناء - بوابة الشروق
السبت 22 أغسطس 2020 5:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. 256 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في شمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 4:56 ص | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 4:56 ص

تنطلق صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة في شمال سيناء التى تبدأ بمادة اللغة العربية.

و أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن اجمال الطلاب الذين لهم حق أداء امتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية العامة يبلغ ٢٥٦ طالبا و طالبة منهم ١٥٨ طالبا و طالبة في قسم علمي علوم و ٢٦ طالبا وطالبة فى قسم علمي رياضة و ٨٢ طالبا وطالبة فى قسم الأدبى.

و تنعقد لجان الامتحانات في ٦ مدارس هي مدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات و مدرسة الشهيد رفيق عزت الإعدادية للبنين، و مدرسة الغزالي الثانوية بنات في الشيخ زويد و مدرسة الشهيد محمود صلاح للتعليم الأساسي لجنة رفح، و مدرسة بئر العبد الثانوية بنين و مدرسة الشيخ متولى الشعراوي.

و أضاف وكيل المديرية انه تم تجهيز لجان الامتحانات و فقا الاشتراطات الصحية و التجهيزات الأخرى كذلك تم تجهيز ٣ استراحات في العريش و الشيخ زويد و بئر العبد و تجهيز مراكز توزيع الأسئلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك