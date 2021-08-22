أندية سيتي كلوب تواصل دورها المجتمعي بتطعيم ٥٠٠ عضوا بفرع طنطا ضد فيروس كورونا

تواصل أندية سيتى كلوب بمحافظات الجمهورية والمملوكة لشركة استادات الوطنية للاستثمار وإدارة المنشآت الرياضية، دورها المجتمعي والوطني، من خلال استمرار حملة تطعيم الأعضاء ضد فيروس كورونا المستجد، وحصل حتى الآن 50 عضوا بنادي سيتي كلوب فرع طنطا على اللقاح، وتستهدف الحملة اليوم تطعيم 500 عضوا جديدا.

وتستمر حملة أندية سيتى كلوب للتطعيم ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية بمختلف المحافظات ، بحيث يحصل أعضاء أندية سيتى كلوب على اللقاح، وسط إجراءات احترازية مشددة ، وتتوالى بعد ذلك حملة التطعيم فى باقى ومختلف الفروع تدريجيا وفق خطة زمنية محددة.

ويأتي ذلك ضمن الأهداف الأساسية لسلسلة أندية سيتى كلوب التي تسابق الزمن لتكوين مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة في مكان واحد بـ15 مدينة مصرية حيث تضم الأندية مراكز خدمات حكومية كالشهر العقاري والسجل المدني بجانب المطاعم والعيادات والمراكز الصحية ، بجانب أماكن ترفيهية مثل السينما والمسرح ومناطق أطفال ومكتبات ومراكز تجميل وتسوق للمرأة .

كما تضم أندية سيتى كلوب أكاديميات رياضية لتجهيز أبطال المستقبل وإعدادهم بالشكل الجيد حيث يمنحهم سيتي كلوب الفرصة في المشاركة بالمنافسات المحلية كما تطلع لأن يكونوا نواة المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.