وزيرة الداخلية الألمانية تنتقد تعدي مسؤول محلي على صحفي

انتقدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تعدي عمدة بلدة باد لوبنشتاين شرقي ألمانيا على مراسل محلي.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الصادرة غدا الثلاثاء، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إن " الخوف والترهيب والعنف لا ينبغي أبدا استخدامها وسيلة للجدل".

وطالبت فيزر بتمكين الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية وبدون قيود في كل الأوقات.

ورأت فيزر أنه بدون وسائل إعلام حرة وناقدة لن تكون هناك ديمقراطية " وهذا الأمر يسري على كل المستويات وبالذات ميدانيا في التغطية الإخبارية المحلية حيث تحدث اللقاءات المباشرة في كل يوم"، وطالبت بكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل.

كان العمدة توماس فايجلت هجم على صحفي محلي خلال العطلة الأسبوعية الماضية الأمر الذي أدى إلى سقوط الصحفي وإصابته، حسبما ذكرت صحيفة محلية.

في المقابل، صرح العمدة غير المنتمي إلى حزب سياسي بأن الصحفي استفزه لكنه نفى أن يكون تعدى عليه.