استكمال المرحلة الثانية لتطوير منطقة رأس كنيدي بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة وكل قطاعات الدولة يسابقون الزمن للانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، لتكون المدينة جاهزة وفي أبهى صورها لاستقبال مؤتمر المناخ، والمقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.

وأكد المحافظ، أنه جارٍ تحميل وزراعة الزهور بمنطقة المشاتل بمنطقة رأس كيندى، والتي تعد باكورة أعمال التجميل بطريق السلام، لافتا إلى أنه جرى إنشاء مشتل زهور بعنوان "واحة التجلي"، وهو يعد إضافة سياحية جديدة بشرم الشيخ، كونه يضم 4 قاعات عرض لتعريف السائح بفكرة المشروع ومكوناته.

وأكد المحافظ، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الإثنين، أنه جرى تطوير منطقة رأس كنيدي على مرحلتين، وتتضمن المرحلة الثانية إقامة هذا المشتل بهدف الإهتمام بالنباتات العطرية، والأعشاب الطبية التي تتميز وبها محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة سانت كاترين، ويضم المشتل مركز لتجفيف الزهور، ومعصرة لعصر الزيوت، وقاعات لعرض المنتجات، ومعروضات الحرف اليدوية والمشغولات البدوية التي تتميز بها المرأة السيناوية، وكافتريا، ومطعم، وبحيرة صناعية، ونافورة، ومحطة تحلية مياه البحر، ومناطق لاند سكيب جمالية، وساحة انتظار للسيارات وسكن للعاملين.

وأوضح أن جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من 3 سنوات، تضمنت أعمال الخزف والفخار وجرى الرسم على الخزف كنموذج للتراث السيناوي، وإنشاء قرية بدوية، وأخرى للتراث الريفي، وأصبحت المنطقة مركز لبيع المنتجات الخزفية.

وأشار إلى أنه جارٍ تطوير المنطقة لإعادة على قائمة الخريطة السياحية بالمدينة مرة أخرى، خاصة أنها تتميز بطبيعة فريدة، وتقع بالقرب من السوق التجاري القديم في أول طريق السلام من مدخل شرم الشيخ، ويرجع سبب تسميتها بهذا الاسم لوجود صخرة تشبه إلى حد كبير رأس الرئيس الأمريكى الراحل جون كنيدي، لذا يتوافد عليها السائحين ويلتقطون الصور التذكارية بجوار هذه الصخرة.