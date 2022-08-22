قفزة جديدة بأسعار الوقود في لبنان وزيادة بسعر صرف الدولار على المنصة الرسمية

شهدت أسعار الوقود في لبنان قفزة جديدة في جدول تسعير بداية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية خلال يومي، أمس الأحد وأمس الأول السبت، بالإضافة إلى تغيير سياسة التسعير التي يعتمدها مصرف لبنان المركزي.

وزاد سعر البنزين بنوعيه 95 و98 بقيمة 16 ألف ليرة لبنانية اليوم ليسجل 591000 ليرة و604000 ليرة على التوالي، فيما زاد سعر المازوت بقيمة 7 آلاف ليرة لبنانية ليسجل 697000 ليرة، كما ارتفع سعر قارورة الغاز بقيمة 7 آلاف ليرة لبنانية لتسجل 335000 ليرة، يأتي ذلك رغم ارتفاع أسعار الوقود على أساس يومي منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى الجمعة نهاية أيام العمل بالأسبوع.

كما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة في السوق بمستهل تعاملات اليوم ليصل إلى 34500 ليرة للدولار بزيادة قدرها 500 ليرة عن متوسط سعر الصرف أمس، قبل أن يتراجع ليسجل 33800 ليرة في تعاملات منتصف اليوم.

وعلى منصة "صيرفة" الرسمية، قفز سعر الصرف من جديد ليسجل 27100 ليرة للدولار وهو أعلى سعر للمنصة على الإطلاق منذ إطلاقها، وذلك بزيادة قدرها 200 ليرة للدولار عن ختام تعاملات الأسبوع الماضي عند حد 26900 ليرة للدولار.

على صعيد متصل، أكد ‏رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، مارون شماس، أن الشركات سلّمت اليوم المحروقات إلى المحطات ولا أزمة حاليًا، وذلك تعقيبًا على قيام عدد من المحطات بإغلاق أبوابها أمس انتظارًا للتسعير الجديد في ضوء الارتفاع المستمر في سعر الصرف.

وأضاف شماس، في تصريحات اليوم الاثنين، أن مصرف لبنان أبلغ الشركات بتأمين 55% من الدولارات على سعر صيرفة و45% على الشركات تأمينها من السوق غير الرسمية، وهو ما يترتب عليه الارتفاع الكبير والمستمر في سعر البنزين، وتحديدًا الذي كان يتم تأمين 70% من سعره على منصة صيرفة خلال الأسبوع الماضي. فيما يتم تسعير المازوت وفقًا لسعر السوق.