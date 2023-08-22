رئيس الهيئة الوطنية: الإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية

قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم الإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة راجعت خلال الفترة الماضية، المواد الخاصة بالدستور وتحديدا الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الهيئة ستصدر بيانا في الوقت القريب، يتم الإعلان من خلاله عن المواعيد بعد الانتهاء من دراستها.

ولفت إلى أنّ الانتخابات على مدار تاريخها في مصر، دائما ما كانت مُرتبطة بوجود القضاة، مؤكدا أنّ العملية الانتخابية ستتم بإشراف قضائي من بدايتها حتى نهايتها.

في وقت سابق من اليوم، أكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة «الحبر الفسفوري» الذي سيستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته.

كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.