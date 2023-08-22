حمادة هلال يشيد بحفل «ليلة الدموع» بجدة: تنظيم رائع وإن شاء الله تكون حفلة حلوة بيكم

علق الفنان حمادة هلال على حفل «ليلة الدموع» المقرر إحياؤها بمشاركة نجوم الجيل الحالي والماضي، في المملكة العربية السعودية الخميس المقبل 24 الموافق أغسطس الجاري.

ونشر «هلال» بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلأَ: «الحمدلله جمهوري الحبيب بالسعودية واحشني هذا اللقاء انتظروني إن شاء الله في حفلة مختلفة جدًا على مسرح بنش مارك في جدة يوم الخميس 24 أغسطس».

وأضاف : «إن شاء الله تكون حفلة حلوة بيكم، وبشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية على دعوته لي في هذه الحفلة، كما أشكر بنش مارك على التنظيم الرائع للحفلات».

يذكر أن حفل "ليلة الدموع" تضم 7 مطربين مصريين اشتهروا بغنائهم للأغاني الدرامية الحزينة، ومنهم حمادة هلال وأحمد سعد وتامر عاشور وهيثم شاكر وأدم وطارق الشيخ ومسلم، ويقدمون خلال حفلهم بجدة، باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها خلال مشوارهم الفني، وحققت نجاحا كبيرا خلال الأعوام الماضية، ومن المقرر إقامتها على مسرح بنش مارك بجدة بالمملكة العربية السعودية، الخميس المقبل.