ألمانيا: مجلس الوزراء يعتزم إقرار قواعد لتسريع الحصول على الجنسية الألمانية

يعتزم مجلس الوزراء الألماني غدا الأربعاء، إعداد قواعد لتسريع وتيرة التجنس بالجنسية الألمانية.

ومن المنتظر أن يقر مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية غدا مشروع قانون بهذا الخصوص مقدما من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لا يقلل فقط من متطلبات الحصول على الجنسية لكنه أيضا يسمح بحمل أكثر من جنسية.

ويهدف مشروع القانون بالأساس إلى تسريع حصول المهاجرين على جواز السفر الألماني لكن هذه الخطوة ستكون مقرونة بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي. وينص المشروع صراحة على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية.

وجاء في مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التجنيس سيعمل على توفير محفزات لتحسين الاندماج.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية أي ما يقارب 12 مليون شخص منهم نحو 3ر5 مليون شخص يعيشون في ألمانيا منذ عشرة أعوام على الأقل.

ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألف و500 شخص في العام الماضي.

وفي أعقاب موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون ستتم إحالته إلى البرلمان ويمكن لمشروع القانون أن يدخل حيز التنفيذ في حال موافقة البرلمان عليه.