حدد المرشح المستقل للرئاسة الأمريكية، روبرت كينيدي، غدا الجمعة موعدا لإلقاء خطاب رئيسي وسط تكهنات متزايدة بشأن احتمال انسحابه من الانتخابات.

ونشر كينيدي على موقعه الإلكتروني، الأربعاء: "المرشح المستقل للرئاسة روبرت كينيدي جونيور سيتحدث إلى الأمة مباشرة يوم الجمعة عن اللحظة التاريخية الحالية ومساره المستقبلي".

ويرغب كينيدي في إلقاء كلمته في فينيكس، بولاية أريزونا، حيث سيظهر أيضا المرشح الجمهوري دونالد ترامب ضمن فعاليات حملته يوم الجمعة.

وأعادت المرشحة لمنصب نائبة كينيدي للرئاسة، نيكول شاناهان، مؤخرا طرح إمكانية الاندماج مع حملة ترامب.

وأفادت قناة إيه بي سي نيوز الأمريكية بأن كينيدي كان يخطط للانسحاب من السباق الرئاسي. وهو يميل إلى دعم ترامب، وفقا لأشخاص مطلعين على الوضع. ومع ذلك، لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

كانت شاناهان قد أوضحت في مقابلة أن هناك خيارين لفريق كينيدي: إما الاستمرار في السباق والمخاطرة بفوز الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، أو دعم ترامب الآن.



ولا يملك روبرت كينيدي، ابن شقيق الرئيس السابق جون كينيدي، فرصة كبيرة للفوز في الانتخابات. وتعطيه الاستطلاعات الحالية متوسطا يبلغ حوالي 5% فقط من الأصوات.

ومع ذلك، فإن كلا من الديمقراطيين والجمهوريين ينظرون إليه بقلق. والانتخابات هي سباق متقارب بين ترامب وهاريس.

وقد يأخذ كينيدي أصواتا حاسمة من أي من الحزبين الرئيسيين. ويبدو حاليا أن ترشحه من المرجح أن يؤثر سلبا على ترامب بدرجة أكثر، لذا فإن انسحابه سيكون بمثابة أخبار جيدة للجمهوريين.