مقتل رقيب بجيش الاحتلال في معارك جنوبي القطاع

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانه مقتل رقيب في انفجار قذيفة مضادة للدروع برفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، كشف قائد الفرقة 36 بالجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، اليوم الخميس، عن أن 155 من جنود الفرقة قتلوا بالحرب على غزة و9 آخرين أسروا.

ووفق معطيات رسمية سابقة، فإن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية استقبل 10 آلاف و56 جنديا جريحا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بمعدل أكثر من ألف جريح جديد كل شهر، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وبحسب بيان للوزارة، يعاني أكثر من 3700 من المصابين من إصابات في الأطراف، بما في ذلك 192 إصابة في الرأس، و168 مصابا بجروح في العين، و690 مصابا بجروح في الحبل الشوكي، و50 مصابا من مبتوري الأطراف يعالجون في قسم إعادة التأهيل.

وبشأن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، أوضحت المعطيات أن 690 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 330 بالمعارك البرية في قطاع غزة.